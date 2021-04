Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çölyak hastalarını ödeme müjdesi

Glutensiz besinler tüketmesi gereken çölyak hastaları, ürünlerin pahalılığı sebebiyle zorluklar yaşıyor. Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, SGK tarafından yapılan desteğin 2015 yılından beri artmaması sebebiyle glutensiz ürünlere erişimleri zordu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası kapanma kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çölyak hastalarına SGK ödemlerine artırdığının müjdesini verdi. Çölyak hasta ödemlerin yüzde 25 zam geldi. Ağustos ayında ise yüzde 25 daha zam yapılacağı belirti.

ÇÖLYAK HASTALARINA MÜJDE

Şanlıurfa Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki çölyak hastası kardeşlerimize hayırlı bir haber verdi. Cumhurbaşkanımızın çölyaklıları dikkate alınması ve çölyak kelimesi kullanılması bizleri memnun etti. Çölyak hasta ödemlerinin yüzde 25 zam geldi. 6 yıldır aynı rakam ile ödeme yapılıyordu. Şu an yüzde 25 olmak üzere Ağustos ayında yüzde 25'i yani yüzde 50 olarak 2021'de yüzde 50 olarak belirlendi. Şu an 67 TL ile 120 TL arası çölyak SGK ödemesi var. Cumhurbaşkanımızın bizleri hatırladığı için teşekkür ederiz. Urfa'da şu an bin 737 kişi çölyaklı kardeşlerimiz var. SGK ödemlerin artması bizleri sevindirdi." dedi.