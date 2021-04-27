Dünyada da skandallar bitmiyor…

Kripto paraların alım-satımına aracılık eden borsalar dünyada da sabıkalı çıktı. Kanada'dan Güney Kore'ye, ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülke kripto paraların kısa tarihi boyunca çok sayıda skandala maruz kaldı. Bu skandallarda birçok yatırımcı zarar gördü. Piyasaya olan güven de sarsıldı. İşte diğer ülkelerde yaşanan kripto skandalları…Kanada'da Gerald Cotten'in 2013'te kurduğu Quadriga Fintech Solutions, 2019'a kadar ayakta kaldı. 2016'da şirketteki yöneticiler istifa edince borsa, ofisi ve çalışanı olmayan, dışarıya iş yaptıran bir şirket haline geldi. 2018'de Cotten'in ölümünün ardından ödeme işlemleriyle ilgili sık karşılaşılan sorunlar nedeniyle piyasa paniğe kapıldı. Cotten, şifreli dizüstü bilgisayarının sabit sürücüsündeki dijital soğuk cüzdanlarda parayı sakladı.2010'da Japonya'da kurulan kripto para platformu Mt.Gox, üç yılda Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'inin yapıldığı platform haline geldi. Nisan 2014'te 850 bin Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas etti. O dönemde kayıp 450 milyon dolardı. Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850 bin Bitcoin'den 200 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı.MTI borsası, Bitcoin getirene yüksek getiri vaat etti. İflas etti. Yatırımcının 540 milyon doları gitti.Güney Kore merkezli CoinUp, müşterilerine 10 hafta içerisinde yüzde 200'e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Ödemeleri yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019'da iflas etti. CoinUp kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken, yatırımcıların 384 milyon doları henüz geri ödenmedi.Bitcoin Savings and Trust, Bitcoin'i kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7'ye kadar faiz vaat etti. Bu yolla 2012'de 700 bin Bitcoin topladı. Fakat yatırımcıların Bitcoinler'ini kişisel kullanımı için yönlendirdi. Faizi düşürmeye kalkınca iflas etti, paralar buhar oldu.Ponzi düzenini uygulayan Mycoin, 2014'te yatırımcılara "90 Bitcoin yatır kısa sürede yüzde 150 kazanç sağla" vaadinde bulundu. 2015'te platform kapatıldı, 400 milyon dolar buhar oldu.