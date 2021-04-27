Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları başladı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 60 megavat kapasite tahsis edildi. Bu kapsamda, 36 il için yapılacak toplam 1.000 megavat kapasiteli 74 yarışmanın ilk 4'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. 15 megavat kapasiteli Adıyaman-1 Bölgesi için kwh başına 20.90 kuruşla en düşük teklifi Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Enerji Madencilik A.Ş. verdi. Adıyaman-2 Bölgesi için kwh başına 22 kuruş teklif sunan Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş., bu bölge için düzenlenen yarışmayı kazandı. FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat ise 15'er megavat kapasiteli Ağrı-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,90 ve Ağrı- 2 Bölgesi için kilovatsaat başına 28,20 kuruş ile en düşük teklifi verdi. İhale başkanı Murat Zekeriya Aydın, yarışmaların ilk kez TL üzerinden yapıldığını söyledi.