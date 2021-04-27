İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek! THY biletleri ücretsiz değiştirecek

Bu süreçte yapılacak uçuşlarla ilgili olarak bilgi veren Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün "Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" dedi. Yurtdışı uçuşları bulunan yolcuları ise uçuşlarında daha önceden olduğu gibi gideceği ülkelerin kurallarına göre gerçekleştirecekler. THY, tam kapanma sürecine denk gelen tarihlerde yolcuların yurt içi bilet değişiklik taleplerini ise ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.