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Giriş Tarihi: 27.4.2021 11:42 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:40

İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek! biletleri ücretsiz değiştirecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek! THY biletleri ücretsiz değiştirecek

tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sürecince yurt içi uçuşları bulunan yolcular, seyahat izin belgeleri ile uçaklara kabul edilecek.

Bu süreçte yapılacak uçuşlarla ilgili olarak bilgi veren Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün "Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" dedi. Yurtdışı uçuşları bulunan yolcuları ise uçuşlarında daha önceden olduğu gibi gideceği ülkelerin kurallarına göre gerçekleştirecekler. THY, tam kapanma sürecine denk gelen tarihlerde yolcuların yurt içi bilet değişiklik taleplerini ise ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

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İç hat uçuşları izin belgesi ile yapılabilecek! THY biletleri ücretsiz değiştirecek
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