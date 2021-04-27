Kapasite kullanımı 14 ayın zirvesinde

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 75.9 seviyesine çıktı. Böylece kapasite kullanım oranı Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.6 puan artarak yüzde 76.2'ye çıktı. Şubat 2020'de yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, pandeminin etkisiyle nisan ayında 61.6'ya inmiş, hükümetin reel sektörü destekleyen adımlarıyla birlikte daha sonra yükselişe geçmişti.Öte yandan Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) de, nisanda bir önceki aya göre 0.2 puan artarak 111 ile 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.Bankalara ibraz edilen çek sayısı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 3.5 milyon adet oldu. Bankalara, yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen 240 bin keşideciye ait 3.5 milyon adet çekin toplam tutarı 286 milyar lira oldu. Yılın ilk çeyreğinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 5.9 bin keşideciye ait 33 bin adet çekin toplam tutarı 2.7 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 41 ve tekil keşideci sayısı da yüzde 57 geriledi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı geriledi.