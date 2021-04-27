Son dakika: Bankalardan tam kapanma kararı! Sistem tamamen değişti

Son dakika haberleri: Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 17 günlük tam kapanmada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Tam kapanma kararı sonrası Türkiye Bankalar Birliği de bankaların çalışma sistemine ilişkin yeni bir karar aldı.

ONLİNE KİMLİK TESPİTİ DÜZENLEMESİ HATIRLATILDI

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.