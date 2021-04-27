Son dakika: İşte ülke ülke kripto para skandalı! Kripto para piyasalarına bomba gibi düşmüştü

Son dakika haberi... Kripto paraların alım-satımına aracılık eden borsalar dünyada da sabıkalı çıktı. Kanada'dan Güney Kore'ye, ABD'den Japonya'ya kadar birçok ülke kripto paraların kısa tarihi boyunca çok sayıda skandala maruz kaldı.
SAHİBİ ÖLDÜ PARALAR GİTTİ
Kanada'da Gerald Cotten'in 2013'te kurduğu Quadriga Fintech Solutions, 2019'a kadar ayakta kaldı. 2016'da şirketteki yöneticiler istifa edince borsa, ofisi ve çalışanı olmayan, dışarıya iş yaptıran bir şirket haline geldi. 2018'de Cotten'in ölümünün ardından ödeme işlemleriyle ilgili sık karşılaşılan sorunlar nedeniyle piyasa paniğe kapıldı. Cotten, şifreli dizüstü bilgisayarının sabit sürücüsündeki dijital soğuk cüzdanlarda parayı sakladı.
BİTCOİN'LER ÇALINDI İFLAS ETTİ
2010'da Japonya'da kurulan kripto para platformu Mt.Gox, üç yılda Bitcoin işlemlerinin dünyada yüzde 70'inin yapıldığı platform haline geldi. Nisan 2014'te 850 bin Bitcoin'in çalındığını açıklayan firma bir anda iflas etti. O dönemde kayıp 450 milyon dolardı. Yapılan incelemeler sonucunda Mt. Gox cüzdanlarından 2011'den bu yana Bitcoin çalındığı anlaşıldı. Çalınan 850 bin Bitcoin'den 200 bini bulunsa da yatırımcıların büyük çoğunluğu paralarını geri alamadı.
YÜKSEK GETİRİ VAADİ
MTI borsası, Bitcoin getirene yüksek getiri vaat etti. İflas etti. Yatırımcının 540 milyon doları gitti.
16 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Güney Kore merkezli CoinUp, müşterilerine 10 hafta içerisinde yüzde 200'e kadar getiri elde edecekleri sözünü veriyordu. Ödemeleri yeni kullanıcılardan topladığı paralarla yapıyordu. Her ponzi düzeni gibi CoinUp da 2019'da iflas etti. CoinUp kurucusu 16 yıl hapse mahkum edilirken, yatırımcıların 384 milyon doları henüz geri ödenmedi.
PONZİ OYUNU OYNADI
Bitcoin Savings and Trust, Bitcoin'i kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7'ye kadar faiz vaat etti. Bu yolla 2012'de 700 bin Bitcoin topladı. Fakat yatırımcıların Bitcoinler'ini kişisel kullanımı için yönlendirdi. Faizi düşürmeye kalkınca iflas etti, paralar buhar oldu.