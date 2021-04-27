Son dakika: Kamu çalışanlarına idari izin! Bayram tatili 9 güne çıktı

10-11 MAYIS TAM GÜN İZİN

Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı öncesinde idari izinli olacağı bildirildi. Bu kapsamda kamu çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte kamu personelleri 9 gün izin kullanacak.