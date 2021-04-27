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Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu ve talep toplama tarihleri! Ziraat GYO halka arz ne zaman olacak ve hangi bankalardan yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.4.2021 08:35 Son Güncelleme: 27.4.2021 08:35

halka arz hisse fiyatı, borsa kodu ve talep toplama tarihleri! Ziraat GYO halka arz ne zaman olacak ve hangi bankalardan yapılacak?

Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu ve talep toplama tarihleri! Ziraat GYO halka arz ne zaman olacak ve hangi bankalardan yapılacak?

halka arz edileceğini duyurmasıyla beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Son dönemde SPK’ya bu anlamda birçok şirket başvuruda bulunurken büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı “Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hisse kodu ve fiyatı nedir?” gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. SPK’nın haftalık bülteninde yer alan açıklamada talep toplama tarihi 28-29-30 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Buna göre; Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak? İşte borsa kodu, hisse fiyatı ve tüm detaylar…

Ziraat GYO halka arz edileceği açıklamasının ardından 28-29-30 Nisan 2021 tarihleri aralığında ise talep toplama sürecinin tamamlanacağını ifade etti. Öte yandan SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak. Hal böyleyken özellikle yatırım yapmak isteyen binlerce kişi "Ziraat GYO ne zaman halka arz olacak, hangi bankalardan yapılacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Ziraat GYO hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar yapılan izahname ile duyuruldu.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

Ziraat GYO (Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

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Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı, borsa kodu ve talep toplama tarihleri! Ziraat GYO halka arz ne zaman olacak ve hangi bankalardan yapılacak?
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