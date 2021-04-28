Bayram ikramiyesi 1100 TL oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL olacağını ve bayrama yetiştireceklerini açıkladı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık eden Başkan Erdoğan, ardından gazetecilerin emekli ikramiyeleri ile ilgili sorularını yanıtladı. Erdoğan, "1000 artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor, ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz" diye konuşmuştu.