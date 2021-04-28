Thodex soruşturmasında son dakika haberi! Bakan Soylu duyurdu: 2 milyar dolarlık bir bulgu yok

PORTFÖY 108 MİLYON DOLAR

Thodex dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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