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Haberler Ekonomi Haberleri Boğaziçi Üniversitesi'nde inşa edilecek! Türkiye’nin en modern laboratuvarının temeli atıldı
Giriş Tarihi: 28.4.2021 16:51

'nde inşa edilecek! ’nin en modern laboratuvarının temeli atıldı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Boğaziçi Üniversitesi'nde inşa edilecek! Türkiye’nin en modern laboratuvarının temeli atıldı

Kandilli Kampüsü’nde inşa edilecek “İnşaat Laboratuvarı Binası”nın temel atma töreni 27 Nisan’da yapıldı. Toplamda 4 bin 700 metrekarelik alana yayılan ve iki bloktan oluşan yapıda, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Yapı, Zemin ve Malzeme laboratuvarlarıyla ofis ve depolar yer alacak. Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan 19 x 14,5 x 13,5 m ölçülerine sahip “strong-wall” ve “strong-floor” test alanı bu ölçülere sahip 'deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Şahin Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapımına başlanan "İnşaat Laboratuvarı Binası" Türkiye'nin en büyük ve en modern yapı laboratuvarı olması hedefleniyor.

ÇEVREYE DUYARLI CEPHE KAPLAMASI

Dış cephesinde çevreye duyarlı bir dış cephe kaplama malzemesi ve giydirme cephe sistemleri ile alüminyum doğramalar kullanılacak olan binada, ofis bloğu bodrum katında fonksiyona yönelik depo ve teknik hacimler, zemin katta ve birinci katta ise malzeme ve zemin bölümlerine ait çeşitli laboratuvarlar ve teknisyen odaları bulunuyor. Yapının ikinci ve üçüncü katlarda ise 27 ofis, bir derslik, bir toplantı odası ve bir de oturma alanı bulunacak. İnşaatın 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde inşa edilecek! Türkiye’nin en modern laboratuvarının temeli atıldı
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