Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji tüm dünya genelinde uzun süredir gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye'de de bu konuda 7-8 yıldır pek çok farklı çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalara önemli katkı sağlayacak gelişmelerden biri, 2020 yılı mart ayında resmi olarak yürürlüğe giren "Hybrid Yönetmeliği". Yönetmelik, baraj ve durgun su havzalarına yüzen güneş paneli yapılabilme imkanı sağlıyor.

Üç yıldan fazla bir süredir konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları devam eden HSB Marine, yönetmeliğin devreye girmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı ve Türkiye'nin ilk yerli üretim yüzen güneş paneli "Solar Dock" u piyasaya sundu. Ürünün prototipi şu an tanıtım amacı ile Pendik Marina'da sergileniyor.

HSB MARINE'in Ceo'su Hakan Yavuz "Dünyada sadece iki ülkenin üretebildiği bu sistemi üretebilen üçüncü ülke olmaktan çok mutluyuz, ayrıca sistem sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmıyor" diyerek ürünün uzun vadedeki ekolojik faydalarını da anlattı.

HSB Marine'in Ceos'su Hakan Yavuz Türkiye'nin enerji sektöründeki geleceğini tasarlayacak Solar Dock ile ilgili hedeflerini anlattı. Yavuz "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını beş yıllık süreç içerisinde %20 azaltabilmeyi hedefliyoruz, bu da ihracata yaklaşık 8 Milyar Dolarlık bir katkı sağlamak anlamına geliyor." dedi.

Hakan Yavuz "Yüzen güneş panelleri sistemini şu anda dünyada iki ülke üretebiliyor; Fransa ve Çin. Türkiye üçüncü ülke olacak. Fransa ve Çin ile kıyaslandığında yerli üretim Solar Dock innovatif yapısı ile %50 daha uzun ömürlü, bu sebeple her zaman ilk tercih edilen olacak.

Ayrıca ürünün ülke ekonomisine ve istihdama sağlayacağı faydanın yanı sıra tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına da katkıda bulunacak. Yüzen Güneş panelleri su üzerindeki kullanım imkanları önemli fiziksel kaynaklar oluşturuyor. açıklamasında bulundu.

Keban Barajı havzasının tamamı kullanıldığında tüm Türkiye'nin enerji ihtiyacının yarısı karşılanabiliyor.

Hakan Yavuz "Karadan su üzerine taşınacak yüzer paneller ile toprak, enerji üretimi için daha az kullanılacak böylece daha fazla tarım arazisi oluşacak. Ayrıca yüzer paneller suyun üzerini kapatacağından dolayı buharlaşarak kaybolan suyu minimuma indirgeyecek. Böylece yakın geleceğin en büyük sorunlarından biri olan kuraklığı engellemeye de yardımcı olacak.

İlk yerli üretim yüzen güneş panellerinin ürettiği enerji, su üzerinde kullanılan alanın büyüklüğüne göre sonsuz değere ulaşabilme imkanına sahip. Örneklendirmek gerekirse 10

bin m2 alana kurulan yüzen güneş paneli ile 2500 konutun ortalama elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Daha çarpıcı bir örnekle Keban Barajı havzasının tamamı kullanıldığında tüm Türkiye'nin enerji ihtiyacının yarısı karşılanabiliyor." dedi.

HSB Marine ilk yerli üretim yüzen güneş panelleri ile önümüzdeki üç yıllık süreçte 50 milyon dolar ciro hedefliyor.