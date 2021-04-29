5G frekans ihalesi 2022’de yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan
Yardımcısı Ömer Fatih
Sayan, 2022'de 5G frekans
ihalesini tamamlamayı,
2023'te de ilk
sinyali vatandaşların hizmetine
sunmayı hedeflediklerini
bildirdi. Sayan,
sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda,
yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak
arttığını ifade etti. 2020'de 5G test şebekelerini deneyerek
önemli başarı sağladıklarını belirtti. Sayan, 5G'ye yönelik
çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli
öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.
2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) destekleriyle
OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri
Kümelenmesi'nin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G
Projesi'nde ilk demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığı
bilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdek
şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin
Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin
hazırlandığını bildirdi.
Sayan, 26 Mayıs'ta Haberleşme
Teknolojileri Kümelenmesi ile
bu ürünlerin son halinin demolarını
duyuracaklarını belirtti.
KRİPTODA DÜZENLEME ŞART
Son günlerde gündeme damga vuran Sayan, kripto paralarla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Sayan, Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki "Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar" başlıklı özel oturumda, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Sayan, kripto paraları son yıllarda bu kadar cazip ve talep edilir hale getiren tek unsurun, klasik para anlayışından bağımsız olarak herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunması olduğunu belirtti.