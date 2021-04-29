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Haberler Ekonomi Haberleri 5G frekans ihalesi 2022’de yapılacak
Giriş Tarihi: 29.4.2021

frekans ihalesi 2022’de yapılacak

ANKARA
5G frekans ihalesi 2022’de yapılacak

2022’de frekans ihalesini tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen , “2023’te vatandaşlara ilk sinyali sunmayı planlıyoruz” dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022'de 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023'te de ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarak arttığını ifade etti. 2020'de 5G test şebekelerini deneyerek önemli başarı sağladıklarını belirtti. Sayan, 5G'ye yönelik çalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı. 2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde ilk demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığı bilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ile prototiplerinin hazırlandığını bildirdi. Sayan, 26 Mayıs'ta Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını duyuracaklarını belirtti.

KRİPTODA DÜZENLEME ŞART
Son günlerde gündeme damga vuran Sayan, kripto paralarla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Sayan, Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki "Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar" başlıklı özel oturumda, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Sayan, kripto paraları son yıllarda bu kadar cazip ve talep edilir hale getiren tek unsurun, klasik para anlayışından bağımsız olarak herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunması olduğunu belirtti.

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5G frekans ihalesi 2022’de yapılacak
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