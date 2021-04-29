5G frekans ihalesi 2022’de yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı BakanYardımcısı Ömer FatihSayan, 2022'de 5G frekansihalesini tamamlamayı,2023'te de ilksinyali vatandaşların hizmetinesunmayı hedeflediklerinibildirdi. Sayan,sosyal medya hesabındanyaptığı paylaşımda,yerli 5G teknolojileri için heyecanın katlanarakarttığını ifade etti. 2020'de 5G test şebekelerini deneyerekönemli başarı sağladıklarını belirtti. Sayan, 5G'ye yönelikçalışmalarda, şebekelerin yerlileştirilmesinin en önemliöncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.2018'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi veİletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) destekleriyleOSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme TeknolojileriKümelenmesi'nin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5GProjesi'nde ilk demolarının mart sonu itibarıyla tamamlandığıbilgisini veren Sayan, 5G yeni radyo, çekirdekşebeke, şebeke yönetim sistemi, radyolink gibi ürünlerinAr-Ge süreçleri ile prototiplerininhazırlandığını bildirdi.Sayan, 26 Mayıs'ta HaberleşmeTeknolojileri Kümelenmesi ilebu ürünlerin son halinin demolarınıduyuracaklarını belirtti.Son günlerde gündeme damga vuran Sayan, kripto paralarla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemenin gerekli olduğunu söyledi. Sayan, Ticaret Bakanlığı ve TOBB'un himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki "Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar" başlıklı özel oturumda, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğunu söyledi. Sayan, kripto paraları son yıllarda bu kadar cazip ve talep edilir hale getiren tek unsurun, klasik para anlayışından bağımsız olarak herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunması olduğunu belirtti.