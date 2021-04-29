Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı paylaşımı...

Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ücret ödendiğine dair iddialar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

SALGIN DÖNEMİNDE EN YOĞUN HAVALİMANI

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL (Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir" denildi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sosyal medya hesabından '''Uçmayacak uçağın, uçağa binmeyecek yolcunun da parası ödenecek' şeklindeki asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin" paylaşımını yaptı.

"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yapıcı ve doğru eleştiri mükemmelliğin yolunu açar. Ama karalama yapılırsa kurumlar zarar görür. İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. İçinde bulunduğumuz zor şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya, azim ile çalışmaya devam edeceğiz."