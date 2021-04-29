Bakan Murat Kurum açıkladı: Egzos gazı emisyon ölçümü ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tam kapanma nedeniyle egzos gazı emisyon ölçümlerinin ertelendiğini açıkladı.
15 GÜN İÇERİSİNDE...
Bakan Kurum, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.
Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2021