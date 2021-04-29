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Giriş Tarihi: 29.4.2021 16:14

Bakan açıkladı: Egzos gazı emisyon ölçümü ertelendi

Bakan Murat Kurum açıkladı: Egzos gazı emisyon ölçümü ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tam kapanma nedeniyle egzos gazı emisyon ölçümlerinin ertelendiğini açıkladı.

15 GÜN İÇERİSİNDE...

Bakan Kurum, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.

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Bakan Murat Kurum açıkladı: Egzos gazı emisyon ölçümü ertelendi
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