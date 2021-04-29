Başkan Erdoğan talimat verdi! Dönüşüme yeni mahalleler eklendi





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili özel talimat verdiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da Kirazlıtepe Mahallesi'nden sonra 140 bin metrekarelik bir alanda yeni dönüşüm projesine başlanacağını açıklandı. Üç yeni mahallede yapılacak dönüşüm projeleri ile yaklaşık 4 bin 500 bağımsız birim yenilenmiş olacak.