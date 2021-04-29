Esnaf ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.
BAŞVURULAR 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Söz konusu destekler için başvuruların 31 Mayıs 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirten Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:
"TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021'e kadar ertelenmiştir."