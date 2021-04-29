Esnaf ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.