Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Esnaf ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 29.4.2021 23:23 Son Güncelleme: 29.4.2021 23:28

ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu

Esnaf ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu

Ticaret Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen ve sanatkara yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Bakan Muş, söz konusu destekler için başvuruların 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresinin bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Söz konusu destekler için başvuruların 31 Mayıs 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirten Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

"TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021'e kadar ertelenmiştir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf ve sanatkara yeni destek paketi! Tarih belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA