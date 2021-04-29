Hurdaya çıkan geminin yenisini yapana teşvik

TICARİ yük taşımacılığında kullanılan ve hurdaya ayrılan 20 yaş ve üzeri gemilerin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verecek. Teşvik, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 1000 GT (gross ton) ile 5000 GT arası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan "Gemi Sicili İçin Gemi Cinsleri Tanımlamaları" listesinde yer alan sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük (karışık yük) ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemileri kapsıyor. Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenler, her yılın haziran ayı içinde başvuru yapabilecek. ANKARA