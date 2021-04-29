Kapanmanın adresi yazlıklar oldu

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma, vatandaşları alternatif arayışına yönlendirince, yazlık kiralamalarına talep patlaması yaşandı. Bayramı da içine alan 18 günlük kapanma için yazlık bölgelere yönelen vatandaşlar, bu süreci de doğa içinde geçirecek alternatif arayışına yöneldi. Söz konusu dönem için ortalama sekiz kişilik, 4+1 villaların fiyatları 8 bin liradan başlayarak 50 bin liraya kadar çıktı. Villa fiyatları, konumu, denize uzaklığı, havuzu gibi kriterlere göre değişirken, 2+1, 4 kişilik apartların fiyatları ise 4 ila 6 bin TL arasında değişiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi ve Villaapart'ın Genel Müdürü Yeliz Patıroğlu, bayram dönemini de kapsayan tam kapanma sürecinde yüksek bir ilgi olduğunu söyledi. Patıroğlu, "Bu dönemde çalışan ve seyahat izni olanlar ebeveynleri ile çocuklarını tatile gönderiyor. Böylece hem çocuklarına hem de anne-babaya karantina sürecini eğlenceli bir hale getirmiş oluyorlar" dedi. Villaları iki ailenin kiraladığını aktaran Patıroğlu, "Bahçesi, balkonu, havuzu olan bu evlerde insanlar nefes alıyorlar" diye konuştu.Yazlık ve villalara tüm Türkiye'den ilgi olduğunu anlatan Patıroğlu, "En yüksek ilgi ise İstanbul'dan. Bunu Ankara, Bursa ve İzmir takip ediyor" ifadelerini kullandı. Pandeminin başında olduğu gibi yine Kaş-Kalkan bölgesine yönelik yüksek ilgi olduğunu aktaran Patıroğlu, "Bu bölge yine lider. Buraları Bodrum, Fethiye ve Datça takip ediyor" dedi. Belek ve Çeşme'ye bu yıl talebin önceki yıllara kıyasla düştüğünü anlatan Patıroğlu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlar ise Mersin ve çevresine ilgi gösteriyor. İstanbul'un yakın çevresinde de Armutlu ve Sapanca'ya ilgi yüksek" şeklinde konuştu.Tam kapanma öncesi bayram dönemi için yüksek bir ilgi olduğunu anlatan Patıroğlu, "Ancak tam kapanmayla bazı iptaller de geldi. Ev sahipleri ortalama yüzde 35 indirim yaptı. Ortalama 10-15 bin arasındaki villalar daha çok tercih ediliyor. Özellikle Bodrum bölgesinde fiyatlar 50 bine kadar çıkabiliyor" dedi.