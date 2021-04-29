Kırsalda küçük aile işletmelerine 1.3 milyarlık destek verilecek

Hükümet, tarım ve hayvancılıkta küçük aile işletmelerine destek için kesenin ağzını açtı. Kırsalda küçük aile işletmeleri ve çiftçilik yapmak isteyen genç girişimcilere 1.3 milyar liralık hibe desteği verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dört yıldır ödenen küçük aile işletmesi desteği kapsamında 73 binin üzerinde üreticiye 24.2 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını belirterek, bu yıl da kurutma, konserve, paketleme faaliyetleri için yüzde 50 hibeli desteğin 500 milyon liraya ulaşacağını bildirdi. Hibe desteğinde kırsal da yaşayıp ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerleri ürünlere dönüştüren küçük ölçekli tesis kuran genç, kadın girişimcilere öncelik veriliyor. İstiridye üretim tesisi kuran da salamura yaprak üreten de yararlanabiliyor.