Son dakika | 13.3 milyon vatandaşa zamlı ödeme

Bu zaman alacağı için son dakika kararname ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 13 Mayıs'tan önce bütün emekli, dul ve yetimler ikramiyelerini almış olacak. Geçen yıl emekli ikramiyeleri için toplam 22 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak.