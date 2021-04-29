Türkiye’nin gururu Yusufeli Barajı'nın gövdesinde sona doğru

Gövde yüksekliği Mayıs ayı sonunda tamamlananak olup, baraja su tutma çalışmalarının yıl sonu itibariyle yapılacağı belirtildi. Barajı'nın yüklenici firması olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir," Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar kısa zamandave böyle bir hızda bu kadar büyük baraj yapılmadı.Bence bu bir bir rekordur"dedi

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, mayıs ayı sonunda dökülecek son metreküp betonla yaklaşık 7 yıl çalışma sonucu tamamlanacak.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı tüm hızı ile devam ediyor. Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde bu yılın sonu itibariyle su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

BU BİR REKORDUR

Yusufeli Barajı'nın, dünyanın 3'üncü en yüksek, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olduğunu kaydeden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, " 7 yıl önce başladığımız baraj projesinin son metreküp betonu da mayıs ayının sonunda döküp gövde inşaatını tamamlamış olacağız.Barajın gövde inşaatını yaklaşık 7 yılda tamamladık. Bu proje dünyada hız rekorudur. Yusufeli barajı inşaatı tamamen Türk mühendis ve işçilerinin bir eseridir.Geçmiş yıllarda bu tür büyük projeleri yabancılar yapar bizde taşeron olarak çalışırdık. Yusufeli barajı projesinde ortalama 10 bin kişi çalışıyorı.Bu barajla birlikte su altında kalacak tüm yollar, baraj su seviyesinin üzerine taşındı ve 57 kilometre uzunluğunda yollar yapıldı. Yılda 2 milyar kilovat saat enerji üretecek, ortalama senede 3 milyar TL'ye yakın enerji üretmiş olacak. Aynı zamanda yenilebilir enerjiden ne kadar enerji üretirsek, doğal gaz ve kömürü daha az ithal ederiz. Yeşil bir enerji olduğu için atmosferi kirletmiyor, aksine atmosfere katkı sağlayan çok çevreci bir baraj haline gelecek" dedi