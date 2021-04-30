ASELSAN, elektron tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı

ASELSAN'da yürütülmekte olan Elektron Tabancası Geliştirme Projesi'nde ilk ateşleme testleri başarıyla gerçekleştirildi. Eklemeli imalat amaçlı 3 boyutlu yazıcıların en kritik bileşeni olan elektron tabancasıyla yakalanan başarı, savunma ve havacılık alanında kullanılabilecek yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı geliştirme çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geçilmesini sağladı.

Testlerde 4,32 kilovat güce sahip elektron demeti, vakum altında bulunan 2 santimetre kalınlığında bakır test plakasına çarptırıldı. 10 saniyelik süre boyunca açık tutulan elektron demeti bakır levhada yaklaşık 1,5 milimetre çapta eriyik havuzu oluşturdu.

Daha yüksek voltaj değerlerinde elektron demeti çıkarmak için ark oluşumunu önleyecek bir korona halkası tasarlanıp üretildi. Korona halkası ile demet çıkarma testi gerçekleştirildi. Tasarlanan parça ark oluşumunu önleme konusunda başarılı bir sonuç sağlayarak hedeflenen 90 kilovolt voltaj değerlerine çıkılmasını sağladı. 90 kilovolt voltaj ve 10 miliamper akım değerlerine sahip elektron demeti 1,2 milimetre kalınlığında alüminyum plakaya çarptırılarak plakada 1 santim genişliğinde delik oluşturdu.

Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden elektron tabancası prototipi, bu yıl içinde bir sonraki aşama olan "elektron demeti ile metal tozu etkileşim deneyleri" için kullanıma hazır hale getirilecek.