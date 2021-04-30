Başkan Erdoğan'dan salgın kısıtlamalarında hak kayıplarına yönelik düzenlemelere ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak, hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." ifadeleriyle, şu bilgilere yer verdi:

"İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin ödemelerini erteledik. Bu çekler, 1 Haziran tarihinden sonra kalan ibraz süresi içerisinde tahsil edilecek. Kamu idarelerinin kamu veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da 30 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamamasını temin ediyoruz. 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar, bir başka deyişle ticari borçlar için icra ve iflas takibi başlatılmasının önüne geçtik. Aynı zamanda bu borçlar için ihtiyati haciz kararı alınmasını engelliyoruz, başlamış olan takipleri de durduruyoruz."