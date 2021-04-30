Enflasyon Nisandan sonra düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini 2021 için yüzde 9.4'ten 12.2'ye, 2022 için ise yüzde 7'den 7.5'e yükseltti. "Enflasyon Raporu 2021-II" çevrim içi bilgilendirme toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, politika faizinin, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti. Kavcıoğlu, enflasyonun 2023 sonunda orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini ifade etti."Sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor" diyen Kavcıoğlu, geçen yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayan yatırım talebinin, yılın ilk çeyreğinde güç kazandığını, bu dönemde, yatırım amaçlı kredi talebinin arttığını ve büyük firmalarda daha belirgin olmak üzere yatırım eğiliminin güçlendiğini söyledi.Altın ithalatının özellikle ocak ayının ikinci yarısından itibaren kademeli bir yavaşlama eğilimine girdiğine dikkat çeken Kavcıoğlu, mevcut eğilimlerin yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret ettiğini bildirdi.Yılın ikinci yarısında aşılamanın da olumlu etkisiyle vaka sayılarının hem yurtdışında hem yurt içinde azaldığı bir görünümün, turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyeceğini öngördüklerini kaydeden Kavcıoğlu, "Salgına bağlı uluslararası kısıtlamalar ve arz sıkıntıları ile tedariklerin ülkemize kaydırılması neticesinde hazır giyim ve tekstil başta olmak üzere belli sektörlerde ihracat ilave bir ivme kazandı" dedi.Kavcıoğlu, mevcut görünümün, enflasyon beklentilerinde ve enflasyon eğiliminde kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana kadar sıkı parasal duruşun büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürülmesini gerektirdiğinin altını çizdi.KUR geçişkenliğine yönelik soru üzerine Kavcıoğlu, yaptıkları analizlerin döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olabileceğine işaret ettiğini kaydetti. Kavcıoğlu, baz senaryoda nisan ayı enflasyonu verisinin zirveyi oluşturacağını öngördüklerini anlatarak, bu aydan sonra enflasyonun aşağıya doğru geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun nisanda mart ayındaki seviyesinin üzerinde, yüzde 17 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.ŞAHAP Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervleri ile ilgili olarak, "Rezervleri hem çeşitlendirecek hem de güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Rezerv biriktirme kapsamında reeskont kredileri ile halihazırda rezerv birikimi gerçekleştiriliyor. Burada da reeskont kredilerinden rezerv biriktirmenin geçmiş yıllara göre azaldığı yönünde televizyonlarda bazen yapılan yorumlar dikkatimi çekiyor. Böyle bir azalma yok. Yine 21 milyar dolar civarında bu yıl da rezervlerimiz oluşacaktır. Bu azalma ifadesini nereden buluyorlar" diye konuştu.TCMB'NIN kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasına ilişkin düzenlemesi hakkında bir soruyu da cevaplandıran Kavcıoğlu, "İlgili düzenleme ile kripto varlık ekosistemine getirdiğimiz bir yasak söz konusu değil. Kripto varlıklara ilişkin kapsamlı çalışma ilgili kurumların katılımıyla şu an devam ediyor. Düzenlemenin amacı çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar, kripto varlıkların ödemeler alanında yol açabileceği muhtemel sorunların önüne geçmek" dedi.TAHMINLERİNİ belirlerken tam kapanmanın enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Kavcıoğlu, "Kapanma dönemini geçen yıl da yaşamıştık. Net etki enflasyonist olmuştu diyebiliriz. Şimdi bu etkinin daha sınırlı kalmasını bekliyoruz" diye konuştu.