Kimsenin kurumları yıpratmaya hakkı yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, muhalefetin '128 milyar dolar' yalanına, "Sahte ithamlarda bulunanların ellerinde tek bir somut şey yok" yanıtını verdi. Geçen yıl alınan salgın önlemlerini anlatan Nebati, Türkiye'nin bu sayede büyüdüğünü hatırlatarakPeki bütün bunlar nasıl oldu? Ekonomi yönetimi bunları yaparken ülke içindeki bütün enstrümanları kullanmak durumunda. Sadece bir enstrümana bağlı kalarak, bir yere varamazsınız. Konjonktüre göre alternatif kanallar oluşturacaksınız" diye konuştu. Nebati, Merkez Bankası rezervinin yerinde durduğunu, son 2 yıl içinde ekonomi yönetiminin ülke dışındaki altınları Türkiye'ye getirdiğini belirterek, "Merkez Bankası dünyanın en şeffaf bankalarından biridir. Uluslararası standartlarda denetime açık, Sayıştay tarafından da denetlenen Merkez Bankası, Türkiye'nin en önemli ve değerli kurumlarından biri. Bir veriye ulaşmak istediğinizde sadece internet sayfasına gireceksiniz, o sayfada aradığınız tüm veriler şeffaf şekilde var" dedi. 2002'de 1 milyar dolar karşılığı altın rezervi varken, 2020'de bu rakamın neredeyse 40 kat artışla 43.2 milyar dolara ulaştığını belirten Nebati, Türkiye'nin bu süreçten kimsenin burnu kanamadan, kimse zarar görmeden ve birisi bankaya gittiğinde geri çevrilmeden çıktığını aktardı. Nebati, "Geçen yıl bu tedbirleri almamış olsaydık, üretimi desteklememiş olsaydık, insanlar işlerini kaybetmiş, işletmeler kapanmış olsaydı daha mı iyi olurdu? Çalışan işini kaybetme korkusu taşıyor mu? Taşımıyor. İşveren işini devam ettirme ümidini taşıyor mu? Taşıyor. Bu umudunu taşıyanların büyük kısmı yurt içi yerleşikler diye ifade ettiğimiz 50 milyar dolarlık borç yükümlülüğü azalanlar. Onlar bu taleplerde bulunurken, Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimi bu talepleri karşılamamış olsaydı, bugün rahat şekilde üretim yapan üretim devlerinin büyük kısmı krizle karşı karşıya kalmış olurdu. Bu 50 milyar dolarlık yurt dışı borç yükümlülüğünü azaltanların da sesini yükseltmesi lazım. Kimsenin kurumlarımızı yıpratmaya, karamsarlık yaymaya hakkı yok" dedi.