Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedellerinin değerini koruyacak şekilde iadesini sağlamak için çalışma başlattı. Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelleri verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktar üzerinden belirlenecek. Böylece güvence bedeli olarak yatırılan para pula dönmeyecek. Elektrik aboneliği sırasında olası riskler için meskenlerden kilovatsaat başına 37.6 lira güvence bedeli ortalama 6 kW tüketimi olan aboneden 226 lira alınıyor.