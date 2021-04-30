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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu
Giriş Tarihi: 30.4.2021 07:28 Son Güncelleme: 30.4.2021 07:28

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, esnaf ve memurlar için alınan kararlar ile sağlanacak yeni destekleri açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması kapsamında yapılacak değişiklik ve esnaf destek paketlerinin, faizsiz ödemelerin ve geri ödeme ertelemelerinin tüm ayrıntıları belli oldu. Ayrıca haciz, icra ve iflaslarla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. İşte esnafa nefes olacak pandemi desteğinin son dakika ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın madde madde esnafa nefes olacak faizsiz krediden, ödeme ertelemelerine kadar birçok kalemde gerçekleşecek olan destek paketine ilişkin tüm detaylar belli oldu. Buna göre pandemi destek paketi ve ödemelerle ilgili son dakika düzenlemelerinin içerisinde başvurudan tarihlere, destek miktarlarından erteleme sürelerine kadar birçok bilgi verildi. İşte ekonomide nefes aldıracak son dakika kararları:

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN MADDE MADDE AÇIKLADI

  • KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz
  • Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir ile 500-750 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz
  • TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksitlerini 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz
  • İhtiyaç sahibi ailelere, hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz
  • Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz


Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri de açıkladı:

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Memurlarımıza ve esnafımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin süresini 1 Temmuz tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Alınan son dakika kararıyla Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te uzlaşmayla görüşüldü. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkânı sağladığımıza inanıyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

TÜRKİYE ARTIK SÜPER LİGE ÇIKTI

Başkan Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi'nin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Savunma sanayiimizin yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki MKE'nin süratle yeniden yapılanması gerekiyor.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Ülkemiz uçak bombalarında, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediliyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK verdiğimiz talimatla kollarını hemen sıvadı. Bir yıl içerisinde yerli imkânlarla bu tesis kuruldu.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık yerli imkânlarla üretilecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkânına kavuştuk. Uzaktan kumandayla insansız çalışabilen bu elektrikli zırhlı muharebe aracımız artık Silahlı Kuvvetleri'mizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız tebrik ediyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

ASKERLERLE İFTARDA BULUŞTU

Başkan Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki törenin ardından, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu. Bu arada Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıldönümünde şehitleri andı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin yazmış olduğu eşsiz bir destan olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

HACİZ, İFLAS VE İCRALAR DURDURULDU

AK Parti, tam kapanmadan iş dünyası ve esnafın olumsuz etkilenmesini önlemek için iki önemli düzenleme yaptı. Emeklinin bayram ikramiyesi bin 100 liraya çıkartılırken, 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki icra, haciz, iflas işlemleri durduruldu. Son ibraz süresi bu tarihler arasına denk düşen çekler de ibraz edilemeyecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

İKRAMİYE BİN 100 LİRA
TBMM Genel Kurulu dün Vergi Usul Kanunu'nda değişiklikler öngören düzenleme üzerindeki görüşmelerini sürdürdü. AK Parti, yasaya eklenmek üzere iki önemli değişikliği gündeme getirdi. Bunlardan ilki emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı emeklinin bayram ikramiyesinin 1.000 TL'den bin 100 liraya çıkartılmasını öngören düzenleme yasaya eklendi.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

İBRAZ EDİLEMEYECEK
İbraz süresinin son günü 30 Nisan ila 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Bunlar, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek. 30 Nisan- 31 Mayıs arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklarla ilgili de bu tarihlerde icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

İCRA VE İFLAS YOK

Edinilen son dakika bilgisine göre Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin, kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında icra ve iflas takibi yapılamayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

OLUMSUZ ETKİ OLMASIN

Değişikliğin gerekçesinde, "Tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak Mayıs 2021 sonuna kadar yasal takip başlatılamaz" denildi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu
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