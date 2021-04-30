SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Ciro desteği başvurusu için tarih uzadı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" diye konuştu.