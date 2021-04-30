SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Ciro desteği başvurusu için tarih uzadı

Son dakika haberi...Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için geri ödemesiz olarak verilen ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" diye konuştu.
Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek" diyerek yeni son başvuru tarihini açıkladı.
1) Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2021
2) Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) April 30, 2021
Hayırlı olsun..