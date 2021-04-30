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Giriş Tarihi: 30.4.2021 12:44 Son Güncelleme: 30.4.2021 12:48

: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! başvurusu için tarih uzadı

AA
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Ciro desteği başvurusu için tarih uzadı

haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Muş yaptığı açıklamada, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

Son dakika haberi...Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen işletmeler için geri ödemesiz olarak verilen ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" diye konuştu.

Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek" diyerek yeni son başvuru tarihini açıkladı.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Ciro desteği başvurusu için tarih uzadı
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