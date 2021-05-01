2.5 milyon memur korumaya alındı

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'ne göre, delile dayanmayan, başvuru sahibinin ismi, imzası, adresi olmayan ihbar, şikâyetler işleme konulmayacak. Soruşturma yapılmadan ceza verilemeyecek. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemeyecek.Düzenlemeleri yapma yetkisi Meclis'te Başkanlık Divanı, MİT'te Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı'nda bakan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda başkana ait olacak. Cumhurbaşkanı tüm kamu idarelerinde, il ve ilçe kuruluşlarında, belediye başkanları belediye ve bağlı kuruluşlarında, misyon şefleri yurtdışı teşkilatında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini taşıyacak. Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili olacak. Disiplin amirleri tarafından verilen cezaya karşı yapılan itirazın kabulü durumunda amirler kararı gözden geçirerek cezayı hafifletebilecek, tamamen kaldırabilecek.