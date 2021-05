Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi Türkiye'ye Değer Katacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a ve Türkiye'ye büyük değer katacağını belirterek, "Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte başlatılan konut yapım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Elazığ'a geldi. Bakan Kurum, Elazığ programı kapsamında Zafran, Sürsürü, Hicret mahallelerinde ve Sivrice ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Bakan Kurum, Sürsürü Mahallesi 2. Etap çalışmalarını inceledikten sonra değerlendirmelerde bulundu.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA TOPLAM 27 BİN KONUT İNŞA EDİLİYOR



Bakan Kurum, depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi tarafından Elazığ ve Malatya'da toplamda 27 Bin konutun inşasına bağlandığını belirterek, "Deprem esnasında Elazığımızda çok önemli bir süreç yürüttük. 84 Bin Binada hasar tespit çalışması yaptık. 7 Bin 500 tane arkadaşımızla birlikte arama, kurtarma, hasar tespit çalışmaları yürüttük. Hem İçişleri Bakanımız hem İçişleri Bakanımız, hem biz, hem diğer bakanlıklarımız burada hep birlikte örnek bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada her türlü fedakârlığı yapan AFAD, UMKE, Kızılay'a, Bakanlığımızın tüm birimlerine TOKİ'mize, İller Bankamıza, Valiliğimize, İl Belediyemize, Osman Erbaş Komutanımıza tüm Emniyet Güçlerimize, jandarmamıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanlarımızla uyum içerisinde Elazığ tarihinin, Türkiye tarihinin en büyük dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ ve Malatya'da toplamda 27 Bin konutun dönüşümünü başlattık. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 Bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şuan itibariyle de Elazığımızda biten konut sayısı 11 Bin bağımsız bölümü aşmıştır. Yine Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış, kalan yarısı için de imalatlar hızlı biçimde devam etmektedir. 3500 tane tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları da kırsal kalkınmayı sağlayacak, köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak aynı zamanda orada üretimi, istihdamı teşvik edecek proje olarak görüyoruz ve projelerimizde kararlı bir şekilde yürüyor" dedi.

"ELAZIĞ'IN 50 - 100 YILINI PLANLAYACAK ŞEKİLDE PROJE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Bakan Kurum, Elazığ'da şehrin 50 -100 yılını planlayacak şekilde bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Elazığımızda gitmediğimiz mahallemiz, ilçemiz, beldemiz kalmadı. Hepsine gittik. Hepsinde vatandaşlarımızla bir, beraber olduk. Şimdi de Sürsürü mahallemizdeyiz. Burada da çok önemli bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. İnşallah kalan konutlarımızın tamamını yılsonu teslim edecek ve vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını vermiş olacağız.



Bu yaptığımız projeler şehrin hem kuzeyini hem güneyini, batısını, doğusunu geliştiren, şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekilde bir proje gerçekleştiriyoruz. Zemin+3-4 katı geçmeyen, peyzajıyla, oyun alanlarıyla, yürüyüş alanlarıyla, yaşanabilir gerçekten yerel mimarinin her türlü detaylarının kullanıldığı örnek projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kaliteden hiç bir şekilde ödün vermeden bütün projelerimizi aynı anlayışla yapmaya gayret göstereceğiz. Konutlarımızın bitme aşamasına geldi ve bittikçe vatandaşlarımızın mutluluğunu görüyoruz. Mutluluğuna şahit oluyoruz. Evlerinde misafir olduk. Yarın bahçelerinde birlikte çay içeceğiz, sohbet edeceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN İŞÇİ BAYRAMINI KUTLARIM"



Bakan Kurum, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla ülke genelinde çalışan tüm işçilerin Bayramını kutladı. Elazığ'da deprem Konutlarının yapımında 100 bin işçinin görev yaptığını söyleyen Bakan Kurum, "Bugün 1 Mayıs. Bir Mayıs İşçi Bayramımız Ben Bu konutların yapımında emeği geçen şuan şantiyelerimizde TOKİ'mizin 600 şantiyesinde yaklaşık 100 bin işçimiz var. Bu 100 Bin aile demektir. 100 bin aileye istihdam demektir, aş demektir, iş demektir. Gerçekten 27 Bin konutun yapımında çok büyük emekleri var kardeşlerimizin. Salgın demediler, kış demediler, deprem demediler ve bir yıl içerisinde bu sağlam konutları bizlere teslim etme imkanı oldu. Tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA VE ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"



Depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşa ve helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 11 askere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kurum, "Elbette ki kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. 41 tane canımız 24 Ocak depreminde yitirdik. Yine 11 Şehidimiz Bitlis'te Osman Erbaş Paşamızla birlikte kaybettik. Ben kaybettiğimiz tüm depremzede vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

KİRACILAR İÇİN SOSYAL KONUTLAR YAPILACAK



Bakan Kurum, bir soru üzerine depremde oturdukları evleri hasar gören kiracılar için de müjde verdi. Bakan Kurum, gerek kiracıların gerekse orta hasarlı konut sahiplerinin OTİ tarafından yapılan sosyal konutlardan faydalanabileceğini kaydetti. Bakan Kurum, şunları söyledi: "Sadece Elazığ'da yapılan 23 Bin konut var. 23 bin konutun içinde 1500 tanesini daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 Bin -100 Bin sosyal konut kapsamında yapmış olduğumuz projedir. Depremde geldiğimizde vatandaşlarımıza sözümüz ilave sosyal konut taleplerini karşılayacak adımları atacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda ilk önce afetzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmek. Akabinde yine sosyal konut ihtiyacını gerek kiracılarımız için gerek orta hasarlı binalarımız için yapacağımızı ifade etmiştik. Buna ilişkin Belediyemize yer tahsisi yaptık. Belediyemizle birlikte ortak projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda Elazığ Belediyemizde vatandaşımızın her zaman yanındalar. Milletvekillerimizle birlikte yapılması gereken süreci bire bir takım ediyoruz. Şehrin 4 asında da kuzeyinde, güneyinde, batısı ve doğusunda da yerleşim alanları inşa ediyoruz. Şehri dört tarafta da büyütecek ve bu noktada 50 yılını planlayacak şekliyle inşa etmeye gayret gösteriyoruz. O yüzden Bizim sosyal konut talebine ilişkin yapımımız devam edecek. Ancak önceliğimiz dediğim gibi vatandaşlarımızı biran önce evlerine yerleştirmektir. Akabinde yine bu projeleri yapmaya devam edeceğiz."

KANAL İSTANBUL PROJESİ İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'YE DEĞER KATACAK



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaz aylarında temeli atılacak Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a ve Türkiye'ye büyük değer katacağını belirterek, projeye ilişkin tüm planlamaların yapıldığı aktardı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Kanal İstanbul'la ilgili süreci Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Yazın inşallah Kanal İstanbul'un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacaktır. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde gerek çevre düzenlemesi planını gerek 5000/1000 ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. İşte eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek, milletimize hizmet ederek bugünlere geldik ve aynı anlayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi aziz İstanbulumuz için, Türkiyemiz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüş ve buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbulumuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarına zarar vermeyecektir. Çevreye ilişkin, ekolojik koridorlara ilişkin, oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir. 500 bin nüfusu İstanbulumuzun dönüşümü için rezerv alanlarımızla ari alanlarımızla, üniversite alanlarımızla birlikte kullanacağız. İçinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Bir cazibe merkezi olacak. Doğallıklarıyla, güzellikleriyle, yeşil alanlarıyla İstanbulumuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde biz yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilecekleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlayışla da kanal İstanbul projesini yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini de hep birlikte atacağız."