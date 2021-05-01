Bankacılıkta yeni bir dönem başlıyor

Bankacılıkta bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için fiziksel olarak bankaya gitmeyeceksiniz veya ıslak imza atmak zorunda kalmayacaksınız. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.