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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:31

sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na ulaştı

İHA
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na ulaştı

Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılan sismik araştırma gemisi , Filyos Limanı'na geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Karadeniz'deki rezervlerin tespitinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Öte yandan Filyos Limanı'nda bulunan Kanuni Sondaj Gemisi de önümüzdeki günlerde sondaj çalışmalarına başlayacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2013 yılında Norveç'ten satın alınan gemi Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan faaliyetlerde kullanılıyor. Sismik araştırma gemisi denizlerdeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin araştırmalarında faaliyetini sürdürüyor.

"Polarcus" ismiyle kullanılan gemi, TPAO tarafından satın alındıktan sonra Barbaros Hayreddin Paşa ismiyle kullanılmaya başlamıştı. Gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Yön ve pozisyon tayinlerini ise uydu haberleşmesiyle otomatik olarak sağlayabiliyor. Gemide ayrıca bir adet de helikopter pisti bulunuyor.

27 Nisan günü Taşucu Limanı'ndan yola çıkan gemi bu sabah saatlerinde Filyos Limanı'na ulaştı. Limanda ise Türkali kuyularında doğalgaz sondajına başlayacak olan Kanuni Sondaj Gemisi de yer alıyor.

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Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Filyos Limanı'na ulaştı
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