Evde üretim yapan milyonlarca kişiye kolaylık

Gelir İdaresi Başkanlığı, evde ürettiği malları internetten satanlara sağlanacak vergi muafiyetine ilişkin koşulları belirledi. Tebliğe göre, el emeği ile imal edilen ürünleri bir işyeri açmadan satanlar esnaf muaflığından yararlanabilecek. Esnaf vergi muafiyeti belgesi 3 yılda bir güncellenecek.İnternetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsili ve bunlar üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bankalar da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi kesintisi yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda kesinti oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek. Bu yıl için hasılatın 240 bin lirayı geçmesi durumunda içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise bu haktan yararlanılamayacak. Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak. Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmayacak.