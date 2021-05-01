İlk çeyrekte dış açık % 15.2 azaldı

MART ayı dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9.6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığı yüzde 14.9 azalarak 5 milyar 469 milyondan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 80.3'e yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 15.2 azalarak 13 milyar 17 milyon dolardan, 11 milyar 43 milyon dolara geriledi.