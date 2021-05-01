Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre belirlenecek
Giriş Tarihi: 1.5.2021 18:51 Son Güncelleme: 1.5.2021 19:00

HABERİ: Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre belirlenecek

İHA
SON DAKİKA HABERİ: Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre belirlenecek

haberleri: 'nın aldığı yeni karar göre; bundan sonra fiyatları kalitesine göre değişecek. Buna göre; A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre sütün fiyatı bundan sonra kalitesine göre değişecek.

"SÜTÜN KALİTESİNE GÖRE EK DESTEK FİYATLANDIRMASI YAPILACAK"

Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre 1 Mayıs- 30 Haziran tarihleri arasında süt fiyatları kalite esaslı baz alınarak fiyatlandırılacak.

Bugünden itibaren A kalite süt fiyatı 2 lira 90 kuruş; B kalite sütün fiyatı 2 lira 85 kuruş; C kalite süt ise 2 lira 80 kuruş üzerinden alınacaktır. Buna ilave olarak devletin vermiş olduğu 30 kuruşluk destekleme dışında sütün kalitesine göre ek destek fiyatlandırması yapılacaktır" diye konuştu.

"ÜRETİCİLERİMİZ EN KALİTELİ SÜTÜ ÜRETEREK KAZANÇ ELDE EDECEKLER"

Başkan Tuna, "Yenişehir bölgesi olarak Türkiye'de en kaliteli süt üreten bölgelerden birisiyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada en kaliteli sütü üreterek daha fazla kazanç elde edeceklerdir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre belirlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA