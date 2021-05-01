SON DAKİKA HABERİ: Bugünden itibaren değişti! Sütün fiyatı artık kalitesine göre belirlenecek

"ÜRETİCİLERİMİZ EN KALİTELİ SÜTÜ ÜRETEREK KAZANÇ ELDE EDECEKLER"

Başkan Tuna, "Yenişehir bölgesi olarak Türkiye'de en kaliteli süt üreten bölgelerden birisiyiz. Üreticilerimiz her zaman olduğu gibi bundan sonrada en kaliteli sütü üreterek daha fazla kazanç elde edeceklerdir" dedi.