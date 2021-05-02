Dijital dayatmaya cevap: 32 milyon kişi BiP’e geldi

Turkcell, 2021'e finansal olarak hızlı başladı. Grubun konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.5 artışla 7.8 milyar TL'ye çıktı. İlk çeyrek net kârı da yüzde 26.6 artarak 1.1 milyar TL'ye ulaştı. Yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanan şirket, son 3 yılın en yüksek performansına imza attı.İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk. Ortaya çıkan bu güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu" dedi.Son dönemde artan kişisel verilerin kullanımına ilişkin hassasiyetle birlikte verinin bir ülke için ne kadar değerli olduğunun anlaşıldığını hatırlatan Erkan, "Halkımız kendilerine uygulanmaya çalışılan dijital dayatmalara ve ayrımcılığa BiP kullanarak en güzel yanıtı verdi. BiP sadece ülkemizde değil yurtdışında da yoğun bir şekilde ilgi gördü" dedi. Türkiye'nin ödeme alışkanlıklarının da hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Erkan, Turkcell'in techfin alanındaki yenilikçi ödeme platformu Paycell'in aktif kullanıcı sayısının 5.3 milyona ulaştığını, mobil ödeme hacminin de geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttığını söyledi.Erkan, "Paycell Card üzerinden yapılan işlemler 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 53 büyüdü, grup dışı gelir artışı yüzde 81 oldu. Önümüzdeki dönemde Android POS hizmetimizin yaygınlaşmasını, üye işyeri sayımızın artmasını ve daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.Turkcell'in dijital servis gelirleri, yüzde 28 artarak 367 milyon TL'ye yükseldi. BiP'e ilk çeyrekte 32 milyon yeni indirme geldi. İndirme sayısı 77 milyona ulaşan BiP, Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. Veri kullanım izni konusunda kullanıcılarına dayatma ve ayrımcılık yapmayan BiP, yaklaşık üçte biri diğer ülkelerde olmak üzere 40 milyon üç ay aktif kullanıcı sayısına ulaştı.Turkcell'in Dijital İş Servisleri'nin geliri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 27 artarak 452 milyon TL oldu. Şirket, birinci çeyrek sonu itibarıyla kurulduğu günden bugüne kadar 1.589 adet projeyi hayata geçirdi. 2021'in birinci çeyreğinden sonra gelire dönüşecek bu projelerin kontrat değeri ise 1.1 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell'in 15 Nisan'da gerçekleştirdiği genel kurulunda alınan kararla, dağıtılabilir dönem kârının yüzde 61'ine karşılık gelen 2.6 milyar TL'lik temettü de üç eşit taksitte dağıtılacak.