KOSGEB başvuruları yarın başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini belirterek, "İşletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından girişimcilik temasıyla düzenlenen Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na (IBPF) video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, bu program ile teknoloji tabanlı start-up'lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlayacaklarını belirtti. Varank, bu kapsamda, mikro işletmelerin 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğinin altını çizdi.Varank, girişimcilere ve KOBİ'lere farklı kurumlar aracılığıyla sunulan diğer birçok desteğin de söz konusu olduğunu dile getirdi. Varank, şunları kaydetti: "Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırıyor. Bu doğrultuda tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan erişme imkânı sağlayan 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını bakanlık olarak hayata geçirdik" Varank, kısıtlamaların, sosyal mesafe uygulamalarının birçok alanda iş yapma usullerinde köklü değişimlere yol açtığını vurguladı. Yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin her zamankinden daha fazla önem kazandığını ifade eden Varank, salgından çok önce, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana bileşeninden birini "girişimcilik" olarak belirlediklerini hatırlattı. Varank, "Bu alanda temel yol haritamız olacak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı da bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz" diye konuştu.Ekonominin salgın sonrası yeni dönemde rekabet gücünü artırmanın ve sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamanın temel öncelikleri olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti: "AB pazarına yakınlığımız ve pandemi döneminde ortaya koyduğumuz üretim performansı ile uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi oldukça artmış durumda. Bu ilgiden azami fayda sağlamak için yenilikçi ve teknolojik girişimlerimizin gelişimine yoğunlaşmış politikalar uyguluyoruz. Genç arkadaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, ümitvar olun, ülkenize güvenin, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmekte cesur olun. Her türlü imkânı sizlere sunmaya hazırız."Varank, teknoparklarda 68 bin 500 kişinin istihdam edildiğine, 6.543 firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Hali hazırda da 11 bine yakın Ar-Ge projesi yürütüyorlar. Teknopark firmalarımızın yurt içi satış hacimleri 123 milyar liraya, ihracatları ise 5.8 milyar dolara ulaştı. Göğsümüzü kabartan birçok başarı hikâyesine de imza atıyorlar" diye konuştu. Varank, KOSGEB, kalkınma ajansları ve TÜBİTAK üzerinden girişimcilere sağladıkları birçok avantaj olduğunu belirterek, "Kalkınma ajansları bugüne kadar girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı" ifadesini kullandı. KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayarak destek başvurusunda bulunan yaklaşık 110 bin girişimciye 3.5 milyar lira destek sağladıklarının altını çizen Varank, "Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 milyon liraya yakın işletme kredisi kullandırdık. TÜBİTAK da teknoloji ve yenilik destekleri kapsamında 2002'den bu yana 20 bine yakın projeye 15 milyar liranın üzerinde destek verdi" dedi.