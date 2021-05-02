Kripto paraya MASAK denetimi

Kripto para platformları ve faizsiz konut sistemi içinde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler' yönetmeliğine dahil edildi. Bu şirketler artık suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak. Belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacaklar. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterecekler. Şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecekler. Kamunun istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacaklar ve MASAK'ın denetimine girecekler.