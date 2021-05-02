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Giriş Tarihi: 2.5.2021 17:29 Son Güncelleme: 2.5.2021 17:32

O ilimizde yeni koronavirüs kararı: Satışına izin verilmeyecek...

AA
O ilimizde yeni koronavirüs kararı: Satışına izin verilmeyecek...

'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. Karara göre; kısıtlama günlerinde bazı ürünlerin satışlarına izin verilmeyecek. Öte yandan müşterilerin, ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınması gerektiği de bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiği belirtildi.

KISITLAMA GÜNLERİNDE SATIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerde inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışına izin verilmemesi kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, söz konusu marketlerde müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınması gerektiği de bildirildi.

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O ilimizde yeni koronavirüs kararı: Satışına izin verilmeyecek...
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