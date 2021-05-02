O ilimizde yeni koronavirüs kararı: Satışına izin verilmeyecek...

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiği belirtildi.