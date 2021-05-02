Türkiye mali destekte devleri geride bıraktı

Kovid salgını sürecinde esnaftan dar gelirliye emekliden sanayiciye her kesimi destekleyen Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri içinde lider ülkelerden oldu. Salgın süresince milli gelirin yüzde 9.4'ü oranında kaynak sağlayan Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye, salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla mali destek sağlarken, mali disiplini de korudu.Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Mali İzleme Raporu'nun Nisan 2021 sayısında göre, Türkiye likidite desteklerinde G20 yükselen piyasalar sınıfında yer alan ülkeler arasında liderliğe çıktı. IMF raporunda salgın süresince milli gelirin yüzde 9.4'ü oranında likit destek sağladığı belirtilen Türkiye, aynı kategoride değerlendirildiği Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı. Türkiye'ye en fazla yaklaşabilen ülke yüzde 6.2 ile Brezilya oldu. Rusya'nın destekleri yüzde 1.5, Çin'in ise 1.3 olarak sıralandı. Türkiye'de Kredi Garanti Fonu kapsamında sağlanan kredilerin milli gelire oranı yüzde 6.4'ü buldu.IMF'nin raporuna göre, Türkiye'nin sağladığı likidite destekleri, öz sermeye takviyesi, krediler, varlık alımı veya borç üstlenimi, garantiler ve borç ertelemesi gibi yarı mali nitelikteki işlemleri kapsadı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, nakit akışları salgından olumsuz etkilenen firmaların anapara ve faiz ödemelerini en az 3 ay erteledi ve yeniden finansman sağladı. Kredi kartı kredileri için geri ödeme süreleri uzatıldı. Düşük gelirli hanelere düşük faizli kredi paketleri, esnafın nisan, mayıs ve haziran geri ödemelerinin cezasız ertelenmesi, yeni düşük faizli krediler, istihdamını koruyan firmalara kredi paketleri sunulması gibi olanaklar getirildi. Kamu bankaları geçen yıl konut alımları ve tüketici harcamaları için yeni bireysel kredi kampanyaları başlattı. Çiftçi kredileri 6 ay ertelendi.Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türkiye'nin G20 ülkeleri içerisinde salgın sürecinde verilen mali destekle ilk sırada yer almasına ilişkin olarak, "Bu Türkiye'nin mali borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) oranla düşük olması nedeniyle Kovid-19 desteklerinde çok fazla mali manevra alanına sahip olduğunun altını çizmektedir" dedi.Singapur merkezli finans şirketi Beeland Interests'in Yöneticisi Amerikalı Jim Rogers ise, "ABD, Japonya ve İngiltere'nin yaptığı gibi Türkiye vatandaşlarını felaketten (salgının yarattığı ekonomik koşullardan) korumak için çok fazla şey yaptı. Türkiye (mali desteklerde) çoğu ülkeden çok daha fazlasını yaptı. Türkiye salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla mali destek sağlarken mali disiplini de korudu. Örneğin, Japonya, ABD ve İngiltere'de verilen desteklere ilişkin ciddi şüphelerim var. ABD'de gençler gelecekte devasa borç yüküyle karşılaşacaklar. Benim çocuklarım hayatlarının geri kalanında çok büyük problemlerle karşılaşacaklar" değerlendirmesini yaptı.