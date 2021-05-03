5 milyar liralık destek için başvurular bugün

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 3.2 milyon mikro ve küçük işletmeyi ilgilendiren 5 milyar bütçeli Hızlı Destek Programı için başvurular bugün başlıyor. İlk destek ödemelerinin haziranda yapılması hedefleniyor. Hızlı Destek Paketi'ne ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:Başvuruların 21 Mayıs'a kadar süreceği destekten, Kovid-19 salgını öncesi faal olan, istihdamını muhafaza eden, gelir kaybına uğrayan ve nakit dengesi bozulan işletmeler yararlanacak. Yapılan başvurularda geçen yıl 2019'a göre gelir kaybı tutarlarına da bakılacak. 4 ÜST LİMİTİ NE KADAR? Destek üst limiti mikro işletmeler için 30 bin lira, küçük işletmeler için de 75 bin lira olarak belirlendi. Program kapsamında, 2017'den sonra kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki işletmelere de 25 bin liralık ilave destek sağlanacak.İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'lar yararlanacak. Start-up'lar bu yıl içinde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeyi planladığı teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin lira ilave destek alacak.Bir yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmeler 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmelerde üç ayda 75 bin lira destek almış olacak. Programa başvuruda bulunan işletmeler üç yıl boyunca ödeme yapmayacak. İşletmeler kullandıkları kredileri 2024 yılından sonra dörder aylık dönemler halinde 6 taksit olarak ödeyecek. Kredi teminatsız, faizsiz geri ödemeli olarak verilecek.