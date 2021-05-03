Anneler günü ve bayramda 13 milyarlık rekor ciro





BLENDER VE KAHVE MAKİNESİ

Mediamarkt''ın 'Anneler ne ister?' araştırmasına göre Anneler Günü'nde üç anneden ikisi teknolojik ürün istiyor. Anneler günlük ihtiyaçlarına yönelik hediyeler talep ederken çiçek, parfüm ve takı ise beklenen hediyeler arasında son sıralarda yer aldı. Pandemiden bunalan her üç anneden ikisi de (yüzde 66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyor. Annelere son üç yılda en fazla alınan hediye ise yüzde 31 ile küçük ev aletleri oldu. Araştırmaya göre son üç yıldır hediye alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler ise blender ve Türk kahvesi makinesi.