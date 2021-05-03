Hem emeklinin hem memurun yüzü gülecek

Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak. Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. Aksamaya meydan verilmemesi konusunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı. Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yıl sonra ilk kez bin 100 lira olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin hafta başında netleşmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiyeleri 12 Mayıs'a denk gelen arifeden önce ödenmesi için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda emekliler bin 100 lira, ölüm aylığı alanlar (yüzde 75) 825 lira, ölüm aylığı (yüzde 50) 550 lira alacak. Yeni emeklilerin ikramiyesi aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.Emekliler ve memurlar temmuzda da yılın ikinci zammını alacak. Ocakta yapılan 8.6'lık zamdan sonra temmuzda oluşacak altı aylık enflasyon verisine göre maaşlar artırılacak. Emekliler aynı zamanda 23-24 Temmuz'daki Kurban Bayramı öncesinde de ikinci bin 100 liralık bayram ikramiyesini alacak. Emeklilerin sayısı dosya bazında 12.5 milyon kişiyi buluyor.Kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 100 bini geçti. Kamu görevlilerinin sayısı 3.4 milyon olurken 700 bin de işçi görev yapıyor. Sendikalar memur maaş zamları ve kamu işçilerinin iki yıllık ücret zamları için hükümet ve işveren kesimi ile masaya oturacak ve görüşmeler bir ay sürecek. Türk-İş ile anlaşmanın da bu ay ya da haziranda imzalanması bekleniyor.