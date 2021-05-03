Son dakika | 2 haftada 1 aylık otomobil satışı gerçekleşecek

MAYIS SONUNDA HAREKET

Mayıs ise ilginç bir ay olarak tarihe geçecek. Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı mayısa damga vuracak. Otomotiv sektörü, kapalı günlerdeki kaybı son iki haftada telafi etmenin planlarını yapıyor. Tahminlere göre mayısın son iki haftasında yaklaşık 60 bin adet araç satışı gerçekleşecek. Mayıs sonunda yoğun bir tempo bekleyen firmalar, şimdiden hazırlıklara başladı. Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman, dört haftalık mayıs ayını iki haftaya sığdırmaya çalışacaklarını söyledi. Otomotiv sektörü için çok yoğun bir mayıs sonu yaşanacağını ifade eden Akman, şöyle konuştu: "Tabii bu arada sektörün pandemi ile birlikte dijtal tedbirlere hızlı adaptasyonu, 17 günlük kapanma sırasında da çalışmaların nispeten devam edebileceğini gösteriyor. Müşteri-bayi ilişkisindeki dijital bağlar, sınırlı adetlerde satış getirecektir. Tabii bu satışlar kontrat bağlantısından öteye gidemeyecektir. Çünkü plaka işlemleri mümkün olmayacak. Son iki haftada sektörün gaza basması ile birlikte satışların 60 bin adede kadar çıkma potansiyeli bulunuyor."