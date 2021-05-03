Son dakika | Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı

Bireysel ve aile ekonomisine ilişkin çok önemli son dakika haberleri peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanının ardından Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.
SON DAKİKA TEDBİRLER ALINDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak. Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. Aksamaya meydan verilmemesi konusunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı. Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yıl sonra ilk kez bin 100 lira olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin hafta başında netleşmesi bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiyeleri 12 Mayıs'a denk gelen arifeden önce ödenmesi için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda emekliler bin 100 lira, ölüm aylığı alanlar (yüzde 75) 825 lira, ölüm aylığı (yüzde 50) 550 lira alacak. Yeni emeklilerin ikramiyesi aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TAKVİMİ NETLEŞİYOR
Emekliler ve memurlar temmuzda da yılın ikinci zammını alacak. Ocakta yapılan 8.6'lık zamdan sonra temmuzda oluşacak altı aylık enflasyon verisine göre maaşlar artırılacak. Emekliler aynı zamanda 23-24 Temmuz'daki Kurban Bayramı öncesinde de ikinci bin 100 liralık bayram ikramiyesini alacak. Emeklilerin sayısı dosya bazında 12.5 milyon kişiyi buluyor.
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
Kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 100 bini geçti. Kamu görevlilerinin sayısı 3.4 milyon olurken 700 bin de işçi görev yapıyor.
Sendikalar memur maaş zamları ve kamu işçilerinin iki yıllık ücret zamları için hükümet ve işveren kesimi ile masaya oturacak ve görüşmeler bir ay sürecek. Türk-İş ile anlaşmanın da bu ay ya da haziranda imzalanması bekleniyor.
Diğer yandan nakdi destekle ilgili de birinci ağızdan son dakika haberleri geldi. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti.
"BİN 100 LİRA DESTEK SAĞLANACAK"
Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki sosyal destek programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.
Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye hane başı bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI ÖDEMELERİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK"
Bakanlık son dakika açıklamasında destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
Bakan Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebileceğini hatırlattı.