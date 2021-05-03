Son dakika | Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı

Ekonomide son dakika haberleri: Kamuda çalışan memur ve işçiler de dahil toplam 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. SGK da emekli ikramiyelerinin arifeden önce ödenmesi için hazırlıklara başladı. Ayrıca Bakan Derya Yanık'ın son dakika açıklamasına göre 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye 'tam kapanma' döneminde bin 100 lira nakdi destek için de düğmeye basıldı.

Bireysel ve aile ekonomisine ilişkin çok önemli son dakika haberleri peş peşe geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanının ardından Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.



