Son dakika | Pınar Altuğ ve Merve Boluğur'a reklam cezası

DİYET ÇAYI TAVSİYESİNE DE CEZA KESİLDİ

Kurul ayrıca, Merve Boluğur'un yine Instagram hesabından yaptığı bir zayıflama çayına da ceza kesti. Boluğur'un reklamını yaptığı çay için, "Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri olan nasıl zayıf kaldığım. Bugün cevabını açıklıyorum. Kilomu korumak ve fitliğimi sürdürmek için kullanıyorum. Sizin de kısa zamanda birtakım hedefleriniz varsa tavsiye ederim.