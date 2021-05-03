THODEX’in ardından kripto para dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu

Türkiye, son dönemlerde kripto paralar olan talepteki artış ile beraber, Avrupa'da birinci dünyada en çok kripto para alım satımı yapılan üçüncü ülke konumunda olduğunu öne sürülüyor. Hal böyle olunca kripto para dolandırıcıları piyasadaki vatandaşı dolandırmak için türlü oyunlara başvuruyor.
Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı milyonlarca dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü.
KRİPTO PARA DOLANDIRICILARININ YENİ OYUNLARI DEŞİFRE OLDU
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, kripto para dolandırıcılarının yeni oyunları ise pes dedirtti.
BU YALANLA ÜYE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bazı kripto para şirketlerinin vatandaşları telefonla arayarak, Merkez Bankası'nın kripto paraları, resmi olarak para birimi olarak gördüğünü ve Türkiye'nin artık bu paraları tanıdığı yalanını söyleyerek üye sayısını artırmaya çalıştığı ifade edildi.
İŞİN GERÇEĞİ MERKEZ BANKASI'NIN YÖNETMELİĞİNDE AÇIKÇA YAZIYOR
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
KRİPTO VARLIK YÖNETMELİK İLE TANIMLANDI
Merkez Bankası'nın kripto paralarla ilgili yönetmeliğinde kripto varlık şu şekilde tanımlandı:
"Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder."
MERKEZ BANKASI: KRİPTO PARALAR GAYRİ MADDİ VARLIK
Merkez Bankası, burada açıkça kripto paraları itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık olarak tanımlıyor.