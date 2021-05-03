Üsküdar’ın iki mahallesinde kentsel dönüşüm başlıyor!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mehmet Akif Ersoy ile Yavuztürk Mahallleri'nde büyük kentsel dönüşümün başlayacağını sosyal medyadan açıkladı. Mahalle sakinlerinin dönüşüm için çoğunluğu sağladığını belirten Türkmen bir de açıklama yayınladı.

"2/3 YASAL ÇOĞUNLUĞU SAĞLADILAR, BİZE GELİP 'DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ' DEDİLER"

Başkan Türkmen, sosyal medyadan "Mehmet Akif Ersoy; 1151 ada 78 parsel. 118 bağımsız birim. Yavuztürk; 1159 ada 33, 38 parseller ve 1030 ada 1 parsel. 755 bağımsız birim. 2/3 yasal çoğunluğu sağladılar, bize gelip 'dönüşüm istiyoruz' dediler, dönüştüreceğiz! Tüm hemşehrilerimi bu seferberliğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KAFANIZA TAKILAN HİÇBİR AÇIK ALAN KALMAYACAK, HER ŞEYİ SÖZLEŞMELERE YAZACAĞIZ!"

Türkmen, mahallelilerle de bir araya gelip sohbet ettiği anların videosunu da paylaştı. Türkmen mahalle sakinlerine, "Hızlıca inşallah bayramdan sonra başlıyoruz. Yine mutfak çalışmalarını yürütelim. Sizin de kafanıza takılan sorular olur. Nerede ne olacak, bunları öğrenme adına. Buradan bir ya da iki kişi sizlerin adına gelip bilgileri alabilir. Yeter ki buradaki güven işi, güven. Zaten devletin dili de yazıdır. Her şeyi yazı altına alacağız. Kafanıza takılan hiçbir açık alan kalmayacak, her şeyi yazacağız sözleşmelere. Süresini de yazacağız. Ne zaman ne olacağını bileceğiz" dedi.